Blake Liveley de güzellik sektörüne girdi
Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi isimlerin ardından Blake Lively de artık güzellik sektörüne girenler arasında
Müzik ve sinema dünyasından Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi güzellik sektöründe de yer alan isimlere Blake Lively de dâhil oldu.
Sosyal medyadaki hayranları, 36 yaşındaki oyuncunun Instagram'da kendisiyle aynı adı taşıyan yeni bir güzellik markası hesabını takip ettiğini fark etti.
Markanın da tek takip ettiği hesap, Blake Lively'nin resmi hesabı.
Ünlü oyuncunun, markasına gerçek adını ve soyadını verdiği görüldü. Gerçek soyadı Brown olan oyuncu, sahne soyadı olarak Lively'yi kullanıyor.