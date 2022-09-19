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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz!

Kendisi gibi oyuncu olan Ryan Reynolds ile dördüncü çocuklarını bekleyen Blake Lively, kendisini görüntülemeye çalışan fotoğrafçılara "Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz" diyerek sitem etti

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  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    "Gossip Girl" dizisinde canlandırdığı 'Serena' karakteri ile yıldızı parlayan Blake Lively, 10 yıl önce ünlü aktör Ryan Reynolds ile evlenmişti. Üç kızı bulunan Lively, şimdilerde dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    "Forbes Power Women's Summit" etkinliğine katılan aktris, geçtiğimiz günlerde tekrar hamile olduğunu ilk kez kırmızı halıda paylaşmıştı.
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    Instagram'da 35.4 milyon takipçisi bulunan 35 yaşındaki Lively, yeni bir paylaşımda bulundu. 
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    Kendisini görüntülemeye çalışan fotoğrafçılara sitem eden Blake Lively, karnı burnunda pozlarını yayınladı. 
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    "İŞTE HAMİLELİK FOTOĞRAFLARIM"

    Ünlü yıldız, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    İşte gerçek hayatta çekilen hamilelik fotoğraflarım... Böylece evimin önünde görüntü almak için bekleyen 11 kişi beni rahat bırakabilir. Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz. Tüm sevgi, saygı ve çocukların fotoğraflarını paylaşan hesapları takip etmeyi bırakmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Onlara karşı güçlüsünüz. Ve 'çocukların fotoğraflarını paylaşmama politikası' olan medya kuruluşlarına da teşekkürler, hepiniz fark yaratıyorsunuz. Sevgiler.
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    "ÇOK ÜZÜLDÜM"

    Güzel oyuncunun gönderisine, "Tebrikler!", "Bunun doğru olmadığını defalarca açıklamanıza rağmen medya ve paparazziler tarafından rahatsız edilmeye devam ettiğinizi duyduğuma çok üzüldüm. Bu fotoğraflarda harika görünüyorsun, sen ve Ryan için çok mutluyum. Ama bu fotoğrafları yayınlamak zorunda kaldığın koşullar için üzgünüm" ve "Bu farkındalığı yaymaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz" gibi destek mesajları yağdı.
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    "BÜYÜK BİR AİLEYE SAHİP OLMAYI ÇOK İSTERİZ"

    Öte yandan New York Post'ta yer alan habere göre Ryan Reynolds, geçtiğimiz yıl Details'a yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin geniş ailelerden geldiğini ve kendilerinin de aynı şekilde geniş bir aileye sahip olmak istediklerini ifade etmişri. Ünlü aktör, "Büyük bir aileye sahip olmayı çok isteriz. Pek çok insan bunun çılgınca olduğunu söylüyor, ama sanırım o 'ateşin' içinden mutlu bir şekilde geçeceğiz" demişti.
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    "Deadpool" ve "Free Guy" yapımlarıyla popüler olan Ryan Reynolds ile Blake Lively, 2012 yılında dünyaevine girmişti.
  • Blake Lively: Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz! - Magazin haberleri

    Çiftin James (7), Inez (5) Betty (2) adında üç çocuğu var.

    Çift, "Yeşil Fener" filminin setinde tanışmıştı. Reynolds, daha önce ilişkilerine dair, "Arkadaş olduk, dost olduk. Bir buçuk yıl sonra iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters, Splash News.

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