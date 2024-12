Blake Lively'ye, eski rol arkadaşlarından destek

ABD'li oyuncu Blake Lively, yaz aylarında vizyona giren 'It Ends With Us' filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını zedelemeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Baldoni’nin hukuk ekibi ise yaptığı açıklamada, bu iddiaların "kesinlikle asılsız" olduğunu belirtti.