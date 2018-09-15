Blau-Weiss Linz - Austria Lustenau maçı öncesi rakamlar

Blau-Weiss Linz ve Austria Lustenau, 16 Eylül 2018 Pazar günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 11:30. Blau-Weiss Linz 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Austria Lustenau 12 puanda ve 5. sırada. Blau-Weiss Linz son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Austria Lustenau, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 568. İddaa'da Blau-Weiss Linz kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Austria Lustenau kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Blau-Weiss Linz önceki hafta Wattens mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Austria Lustenau, Hartberg karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Blau-Weiss Linz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blau-Weiss Linz, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Austria Lustenau, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Austria Lustenau, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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