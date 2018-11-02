Blau-Weiss Linz - Vorwarts Steyr AVU maç önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Blau-Weiss Linz, 02 Kasım 2018 Cuma günü Vorwarts Steyr AVU takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:10. Maç öncesi Blau-Weiss Linz 25 puanla 2. sırada, Vorwarts Steyr AVU 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Blau-Weiss Linz son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Vorwarts Steyr AVU son 5 mücadelede 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 212 kodlu maçı oynayanlar; Blau-Weiss Linz galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.60, Vorwarts Steyr AVU galibiyet oranı 5.50. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Blau-Weiss Linz son haftadaki Allerheiligen müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Vorwarts Steyr AVU ise Lafnitz karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Blau-Weiss Linz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blau-Weiss Linz, kendi sahasında 13 gol attı, 6 gol yedi.

Vorwarts Steyr AVU ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vorwarts Steyr AVU, 5 gol atarken 10 gol yedi.

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