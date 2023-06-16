AA

Blinken, başkent Washington'da Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, iki ülkenin de çok önemsediği Çin ziyaretiyle ilgili soruları cevapladı.

Blinken, "Pekin'de üst düzey yetkililerle bir dizi toplantı yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Çin ziyaretinde ele almak istediği konuları aktaran Blinken, "Gezinin ilk olarak üç hedefi var. İletişimi açık tutmak ve güçlendirmek. İkincisi, ABD çıkarlarını ve değerlerini ilerletmek. Üçüncüsü, ulus ötesi zorluklar, küresel ekonomik istikrar, yasa dışı sentetik uyuşturucular, ülkemizin çıkarlarının uyuştuğu ve dünyanın geri kalanının bizden işbirliği yapmamızı beklediği iklim ve küresel sağlık konularında işbirliği potansiyelini keşfetmek." ifadelerini kullandı.

Blinken, Çin ile yaşanan yoğun rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamak için "sürekli diplomasi"nin gereğini vurgulayarak, "Dünyanın hem ABD'den hem de Çin'den beklediği şey bu." ifadesini kulandı.

ABD İLE ORTAKLIK VURGUSU

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ise ABD ve Singapur arasındaki "mükemmel, uzun süreli, yakın ve istikrarlı ortaklığa" vurgu yaptı.

Balakrishnan, ABD ile "ilerletilmiş ve güncellenmiş iklim ortaklığına" değinerek, iki ülkenin Güneydoğu Asya'daki bölgesel enerji geçişi de dahil olmak üzere beş alanda işbirliğine odaklanacağını söyledi.

Singapur'un 5 bin 700'den fazla ABD'li şirkete ev sahipliği yaptığını gündeme getiren Balakrishnan, "Singapur'un ne kadar küçük olduğunu düşünürseniz, bu istatistik daha da dikkati çekici hale geliyor." dedi.

ABD ve Singapur, uluslararası politikada Rusya, İran, Çin ve Myanmar'a karşı tutumlarında ortak duruş sergiliyor.