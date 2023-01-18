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Blinken: Rusya'nın müzakere şartları imkansız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın müzakereleri Ukrayna'nın kaybettiği topraklardan vazgeçme koşuluna bağladığını belirterek, bunu kabul etmenin imkansız olduğunu kaydetti

Blinken'dan Rusya açıklaması
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın diplomasiden yana oldukları ancak Ukrayna ve Batı'nın buna karşı olduğu iddiasının tamamen yanlış olmadığını, çünkü Moskova'nın müzakereleri Kiev'in kaybettiği topraklardan vazgeçme koşuluna bağladığını, bunu da kabul etmenin imkansız olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya neden daha gelişmiş silah ve füzeler verilmediği sorusuna Blinken, Ukrayna ordusuna kullanabileceği, bakım ve idamesini yapabileceği silahlar tedarik ettikleri yanıtını verdi.

ABD'nin şimdiye dek Ukrayna ordusuna 25 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat sağladığını belirten Blinken, "Önümüzdeki günlerde yeni silah yardım paketlerini de açıklayacağız. Söylediğimiz gibi, bu savaşın kalıcı bir şekilde sonunu getirmenin, diplomasiye gitmenin ve anlaşmanın en hızlı yolu, savaş alanında (Ukrayna'nın) elini güçlendirmektir. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz." dedi.

Moskova'nın Ukrayna ve başta ABD olmak üzere Batı'yı müzakereden kaçınmakla suçlamasına da değinen Blinken, şöyle devam etti:

"Rusların haftalar ve aylardır diplomasiyi zorladığı ve bunu istediği, Ukrayna ve bizim de bunu istemediğimiz yönünde bir anlatı vardı. Bu, elbette, tamamen yanlış değil. Ancak bence sadece Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda yaptığı bir konuşmada kendi sözlerine bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna 'yeni saha gerçeklerini kabul etmedikçe müzakere edilecek bir şey yok' diyor. Diğer bir deyişle, Ukrayna, 'Rusya zorla ele geçirdiği toprakları geri almayacağını kabul etmedikçe ve bunu benimsemedikçe müzakere edilecek bir şey yok' diyor. Elbette, bu kabul edilmeyecek imkansız bir şeydir."

"RUSYA HİÇ OLMADIĞI KADAR İZOLE EDİLMİŞ DURUMDA"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, konuşmasında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cleverly, "Şunu unutmamalıyız ki Rusya, tarihinde hiç bu kadar izole edilmemişti, Atlantik İttifakı ise hiç bu kadar birlik içinde olmamıştı. Şayet Putin, dünyanın Ukrayna'da yorgun düşeceğine ve onun emellerine direnme iradesini kaybedeceğine inanmışsa bu, onun adına ikinci bir devasa yanılgıdır." dedi.

Öte yandan mevkidaşı Blinken ile Ukrayna-Rusya savaşını, İran'ın, İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'yi idam etmesini de görüştüklerini anlatan Cleverly, Tahran'ın nükleer programı ile Rusya'ya insansız hava araçları tedarik etmesine yönelik kaygıları ele aldıklarını dile getirdi.

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