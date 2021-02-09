AA

Amerikan CNN televizyonunda Wolf Blitzer'in sorularını yanıtlayan Blinken, gerek iş birliği gerek rekabet, gerekse hasım ilişkisi olsun, ABD'nin Çin ile ilişkilerini güçlü bir pozisyondan kurması gerektiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Çin ile ilişkileri değinen Blinken, Eski Başkan Trump'a yönelik de bir değerlendirmede bulundu.

Blinken, "Başkan Trump'a adil olmak gerekirse, Çin'e karşı sert yaklaşımı doğruydu. Doğru olan buydu. Bunu yapma şekli yanlıştı ama temel prensip doğruydu." dedi.

ABD'li bakan, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurmak için de Washington'un ittifaklarını güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.