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Blinken, Hong Kong nedeniyle Çin'e yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hong Kong'a yönelik uygulamaları nedeniyle Çin'i suçladı ve yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Blinken, Hong Kong nedeniyle Çin'e yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı
AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hong Kong'un otonom yapısını ciddi şekilde bozduğu ve ağır insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle Çin'i suçladı ancak Hong Kong'un ABD yasaları altında artık özel statü taşımadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, her yıl "Hong Kong Politika Yasası" kapsamında Kongre'ye yaptıkları bildirimle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Blinken, açıklamasında, Hong Kong'un ilgili yerel yasalara göre sahip olması gereken otonom yapısının Pekin tarafından ortadan kaldırıldığını ve bölgedeki insan hakları ihlallerinden Çin'in sorumlu olduğunu belirtti.

Her yıl Kongre'ye Hong Kong'un siyasi statüsü ile ilgili yapmaları gereken bildirime atıf yapan Blinken, bu yılki raporda Kongre'ye, Hong Kong'un, ABD yasaları altında özel bir statü taşımadığını tasdik ettiğini bildirdi.

Hong Kong'daki son durumun sorumlusu olan kişilere yeni yaptırımlar getireceklerini de kaydeden Blinken, bu bildirimiyle geçen yıl Donald Trump yönetiminin yaptığı gibi "Hong Kong'un artık siyaseten Çin'den bağımsız olmadığını" kabul etmiş oldu.

Önceki ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen yılın mayıs ayında yaptığı açıklamada, mevcut gerçekler ışığında Hong Kong'un siyasi anlamda artık Çin'den bağımsız olmadığı sonucuna vardıklarını ve Kongre'ye bu yönde bildirimde bulunduklarını belirtmişti. Böylece Hong Kong, İngiltere'den Çin'e devredildiği 1997'den geçen yıla kadar ABD yasaları önünde sahip olduğu bazı imtiyazları kaybetmişti.

ÇİN'İN YENİ GÜVENLİK YASASI

Çin’in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek i çin ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetinin Hong Kong'daki hakimiyetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

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