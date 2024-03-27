Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Blinken, Paris'te Macron ile Ukrayna ve Gazze'yi görüşecek

        Blinken, Paris'te Macron ile Ukrayna ve Gazze'yi görüşecek

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1-5 Nisan'da yapacağı, Fransa ve Belçika'yı kapsayan Avrupa gezisinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeleri ele alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:54 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Blinken Paris'e gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Blinken'ın haftaya yapacağı ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

        1-5 Nisan'da önce Fransa'ya sonra da Belçika'ya gidecek olan Blinken'ın, önce Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. İki ismin görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna ve Gazze'deki son durumu ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

        Daha sonra Brüksel'e geçecek olan Blinken, 4 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve İttifak'ın güncel durumuna ilişkin meseleleri diğer bakanlarla birlikte değerlendirecek.

        ABD-AB-Ermenistan üçlü görüşmesi

        Blinken, ayrıca Brüksel'de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD-AB-Ermenistan üçlü görüşmesine katılacak.

        Söz konusu toplantıda, "Ermenistan'ın ekonomik kalkınması ile ABD ve AB ile ekonomik işbirliği" konularının ele alınması bekleniyor.

        Blinken, daha sonra Belçika'nın Leuven kentini ziyaret edecek. Blinken, burada da ABD ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında toplantılara katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        6 kişilik aileyi canından etti!
        6 kişilik aileyi canından etti!
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor