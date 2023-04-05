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Blinken, Rusya'nın ele geçirdiği bölgeleri alabilmesi için Ukrayna'ya yardımcı olduklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin odak noktasının Ukrayna'nın Rusya tarafından ele geçirilen topraklarını geri alması için destek vermek olduğunu belirtti. Ukrayna'nın savunmasına da yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Blinken, "Ukrayna'yı NATO standartlarına eriştirmemiz gerekiyor" dedi.

Blinken, Rusya'nın ele geçirdiği bölgeleri alabilmesi için Ukrayna'ya yardımcı olduklarını söyledi
AA

Blinken, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Blinken, "Şu anda odak noktamız, Ukrayna'nın Rus saldırısına karşı kendini savunmasına yardımcı olmak için yapılması gerekenleri süratle yerine getirmek ve Rusya tarafından ele geçirilen bölgeleri geri alabilmesi için yardımcı olmaktır." dedi.​​​​​​​

Finlandiya’nın Kuzey Atlantik İttifakı'na (NATO) katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Blinken, bu ülkenin artık güvende olduğunu ve İttifak'ın yeni üyesiyle daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Ukrayna ve Estonya Dışişleri Bakanlarının gündeme getirdiği, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasıyla ilgili talep ve tekliflere yönelik bir soruya Blinken şu yanıtı verdi:

"Şu anda odak noktamız, Ukrayna'nın Rus saldırısına karşı kendini savunmasına yardımcı olmak için yapılması gerekenleri süratle yerine getirmek ve Rusya tarafından ele geçirilen bölgeleri geri alabilmesi için yardımcı olmaktır. Bu odaklanmamız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda, Ukrayna'nın saldırıları caydırması, saldırılara karşı savunma yapması ve gerektiğinde yeni saldırıları yenilgiye uğratması için kapasitesini uzun vadede nasıl geliştirebileceğimize de bakıyoruz. Bunun büyük bir kısmı, Ukrayna'yı NATO standartlarına eriştirmek ve NATO ile ortak çalışabilecek noktaya getirmekle ilgilidir."

Blinken, Vilnus’ta düzenlenecek NATO liderler zirvesinde de Ukrayna’nın kapasitesini İttifak'ın standartlarına eriştirmek için atılacak adımların konuşulacağını belirterek Ukrayna’nın NATO üyeliği talebine nasıl baktığına yönelik detay vermekten kaçındı.

ABD’li bakan NATO’nun açık kapı politikasında bir değişiklik olmadığını ancak Ukrayna’nın savunma kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmak gerektiğini yineledi.

TAYVAN LİDERİNİN ZİYARETİ TEAMÜLLERE UYGUN

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen’in California’da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve iki partinin kongre üyelerinden oluşan bir heyetle görüşmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, Tayvan liderinin ABD’ye transit seyahatle uğramasının geçmişe dayanan bir teamül olduğunu söyledi.

Blinken, "Tsai’nin yapacağı toplantı ve angajmanlar da teamüllere uygun. Aynı şekilde Tayvan’a yaklaşımımız da tutarlı ve değişmedi.” dedi.

ABD’nin tek Çin politikasına bağlı olduğunu, Tayvan ile ilişkilerini de Tayvan İlişkileri Yasası, diğer bildiri ve güvencelere dayanarak yönettiklerini bildiren Blinken, “Pekin, bu transit seyahatleri bahane ederek gerilimleri artırmak ve statükonun değişmesini sağlamak için herhangi bir eylemde bulunmamalıdır. Amacımız değişmedi. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar sağlamak ve ana kara ile Tayvan arasında var olan herhangi bir farklılığın barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Tsai, Belize'yi ziyaretinin ardından bugün ABD'nin California eyaletine giderek Simi Valley şehrinde McCarthy ve Kongre heyetiyle görüşecek.

Görüşmenin ardından Tsai'nin basına bir açıklama yapması bekleniyor.

Tayvan lideri, gezisinin başlangıcında New York şehrinde temaslarda bulunmuştu.

Çin donanması, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in bugün ABD siyasileriyle görüşmesi öncesinde Tayvan Boğazı'nda tatbikata başlamıştı.

Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan ve Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan Evan Gerşkoviç ile ilgili bir soruya yanıt veren Blinken, Gerşkoviç’in haksız yere tutuklandığının tespiti için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinde de gündeme getirdiği üzere Gerşkoviç’in suçsuzluğundan şüphesinin olmadığını savundu ancak resmi sürecin tamamlanması için sürecin devam ettiğini ve kısa süre içinde bu sürecin tamamlanacağını kaydetti.

Fotoğraf: AA

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