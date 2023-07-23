Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Blinken: Ukrayna'nın F-16'ları kullanabilmesi aylar alır

        Blinken, Ukrayna'nın F-16'ları kullanmaya başlamasının zaman alacağını söyledi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya F-16 teminiyle ilgili eğitim sürecine dikkati çekerek, konuyla ilgili ilerleme kararı yarın alınsa dahi F-16'ların Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında operasyonel hale gelmesinin aylar alabileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blinken: Ukrayna'nın F-16'ları kullanabilmesi aylar alır
        ABONE OL
        ABONE OL

        CNN televizyonuna verdiği röportajda Blinken, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Moskova'nın daha önce elde etmeye çalıştığı hedefler bakımından savaşı "çoktan kaybettiğini" savundu.

        Blinken, "Hedef, Ukrayna'yı haritadan silmek, bağımsızlığını, egemenliğini yok etmek, Rusya'nın bünyesine katmaktı. Bu uzun zaman önce başarısız oldu." şeklinde konuştu.

        Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilk zamanlarda işgal edilen topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını belirten Blinken, Ukrayna'nın karşı operasyonunun hala erken dönemleri olduğunu ve bu sürecin zorlu geçeceği, savaşın birkaç ay daha sürebileceği tahmininde bulundu.

        Blinken, Ukrayna'ya F-16'ların gönderilmesiyle ilgili, meselenin sadece ekipman değil, eğitim ve bu malzemeleri kullanma kabiliyeti olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Bu sürecin de zaman aldığına işaret eden Blinken, F-16'larla ilgili ilerleme konusunda yarın karar verilse dahi Ukraynalı pilotların uçakları savaşta kullanmalarının aylar alacağını vurguladı.

        Blinken, Ukraynalıların F-16'ları alacaklarına inandığını ancak F-16'ları aldıklarında uygun şekilde eğitilmiş, uçakların kontrolünü yapabilecek ve akıllıca kullanabilecek durumda olduklarından emin olmak gerektiğini vurguladı.

        ÇİN

        Blinken, Çin ile ilişkilerde rekabetin çatışmaya dönmemesi için iletişim kanallarını güçlendirmeye çalıştıklarını ve ikili ilişkilere istikrar kazandırmak için uğraştıklarını belirtti.

        Blinken, Çin ile çatışmanın kimsenin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu. Çin ile ayrı konularda farklı ekiplerin angaje olduğunu kaydeden Blinken, sorun teşkil eden meselelerde çözüme varılabileceğine inandığını kaydetti.

        ABD'nin Çin Savunma Bakanı'na uyguladığı yaptırımı, gerilimi azaltmak için kaldırma ihtimaliyle ilgili bir soruya Blinken, "Bu yaptırımlar Bakanı veya bizim onunla ilişki kurmamızı engellemiyor." yanıtını verdi. Blinken, Çin'in ABD ile angaje olma kararının "siyasi" olduğu mesajını verdi.

        REKLAM

        Dışişleri Bakanı, dünyada da ABD ve Çin'in ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetmesi yönünde bir talep olduğunu söyledi.

        İRAN

        Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını "korkunç" olarak niteleyen Blinken, nükleer anlaşmaya karşılıklı dönmek için Avrupalı ortakları gibi çalıştıklarını söyledi.

        Blinken, anlaşmadan çekildiklerinden beri bazı gelişmeler ve değişiklikler olduğuna işaret ederek, az bir değişiklikle anlaşmaya geri dönmeyi hedeflediklerini ve bu kapsamda iyi niyetli bir çaba gösterdiklerini ancak İran'ın bunu kabul etmediğini kaydetti.

        Diğer yandan anlaşmanın ABD çıkarlarını karşılaması gerektiğine işaret eden Blinken, "Artık nükleer anlaşmadan bahsetmediğimiz bir yerdeyiz. İlişkimizde farklı cephelerde var olan gerilimleri azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini onlara çok net bir şekilde bildiriyoruz. Bunu yapıp yapmadıklarını göreceğiz." şeklinde konuştu.

        Blinken, "Belki de nükleer programları hakkında tekrar konuşabileceğimiz bir ortamımız olur." diyerek, sorunların çözümünde diplomasiyi önemsediklerini ancak bunun gerekirse diğer seçeneklere başvurmayacakları anlamına gelmediğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!