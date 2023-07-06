Blok zinciri harcamaları 19 milyar dolara ulaşacak Kuruluşlar dünyanın dört bir yanında; veri depolamayı, güvenliği ve yönetimi geliştirmek için blok zinciri teknolojisine yöneliyor. Statista verilerine göre blockchain çözümleri üzerine yapılan harcamaların 2024 yılında 19 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor

Teknolojinin gelişim hızı siber güvenliğin de önemini büyük ölçüde artırıyor. Dünya çapında büyük hızla artış gösteren siber saldırılar için önlemler ve yatırımlar da her geçen gün büyüyor. Özellikle yeni nesil güvenlik önlemleri arasında gelen, yerli otomobil Togg'un da hem bankacılık ve ödeme sistemlerinde hem de araç içi bağlantılarında tercih ettiği güvenlik sistemi Blockchain (Blok zinciri) teknolojisi hızla gelişiyor.

YATIRIMLAR HIZLA ARTIYOR

Blok zincir; verilerin hacklenmesini veya değiştirilmesini imkansız kılan bilgileri kaydetmek için önemli bir teknolojik gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamaların güvenlik açıklarını tespit etmek, potansiyel saldırı noktalarını belirlemek ve güvenlik önlemlerini doğrulamak için ise bir araç olan blok zinciri testleri devreye giriyor. Uygulamanın bütünlüğünün ve doğruluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi, doğru çalıştığını ve beklenen sonuçları ürettiğini doğrulamak blok zincir testleri sayesinde mümkün olabiliyor. 2024 yılında 19 milyar dolar değerine ulaşması beklenen blockchain çözümleri üzerine yapılan harcamalar, blok zincir testlerinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Blok zinciri alanında farklı platformlar, protokoller ve standartlar bulunduğunu söyleyen TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, “Uygulamaların belirlenen standartlara uygunluğunu ve sektör regülasyonlarına uyumluluğunu doğrulamak için titizlikle çalışmak önemli. Bu noktada devreye giren blok zinciri testi hizmetleri, kullanıcılar için kapsamlı çözümler sunuyor” ifadelerini kullandı.

BLOK ZİNCİRİ TEST TİPLERİ NELER?

Sistem performansını, dayanıklılığını ve güvenilirliğini değerlendirmek için yapılan blok zinciri testleri, teknolojinin sektördeki kullanımını analiz etmek ve faydalarını belirlemek için önemli bir değerlendirme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Barış Sarıalioğlu, blok zinciri test tipleri ve detaylarına değiniyor.