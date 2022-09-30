Eleştirmenler tarafından yapılan yorumlarda ise Ana de Armas’ın performansı övülürken, üç saatlik film boyunca sanatsal bir gösterinin mi sergilendiği yoksa 20.yüzyıl ikonuna karşı işlenmiş başka bir zalim sömürü katmanı mı olduğu konusunda bir kararsızlık yaşanıyor.