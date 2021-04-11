Aşılamada zengin ülkeler yoksul ülkelere göre ‘25 kat hızlı’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre ‘25 kat hızlı’ - Haberler
ABONE OL

Bloomberg analizi: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre ‘25 kat hızlı’

ABD Merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde Covid-19 aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

SON DAKİKA: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre ‘25 kat hızlı’ - Haberler
Aşılamada zengin ülkeler yoksul ülkelere göre ‘25 kat hızlı’
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD Merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde Covid-19 aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

Bloomberg'in analizi, dünya nüfusunun yüzde 5'inin tam doz aşılanması için yeterli aşı geliştirilmiş olsa da, dağıtımda orantısızlık olduğuna dikkat çekti.

Analize göre, Perşembe günü itibariyle dünyadaki Covid aşılarının yüzde 40'ı küresel nüfusun yüzde 11'ini temsil eden 27 zengin ülkeye gitmişken, gelir düzeyi en düşük ülkelerden oluşan yüzde 11'lik kesime düşen pay, yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.

Analiz, Bloomberg'in aşı takibine yönelik kendi veri tabanına dayanıyor.

Ülkelerin refah düzeyi, nüfusu ve aşılara erişimini ölçen veri tabanı, 154 ülkeden 726 milyondan fazla aşılamayı dikkate alıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 8'ini temsil eden, çoğu düşük gelir düzeyine sahip 40'tan fazla ülkede ise, kamuya açık bir aşı takibi veri tabanı yok.

Veri analizinden öne çıkan başlıklar şöyle:

  • 9 Nisan itibariyle 154 ülkede 726 milyondan fazla doz aşılama yapıldı.
  • Ülkelerin yarıya yakınının aşı tedariği, nüfusunun yüzde 1'ine dahi yetmezken, ABD önümüzdeki 3 ay nüfusunun yüzde 75'ine yetecek kadar aşıya sahip.
  • Dünyada halihazırda bulunan aşıların tamamı nüfusa göre dağıtılsaydı, ABD hakkına düşenin yaklaşık 6 katını, İngiltere ise yaklaşık 7 katını almış olacak, Birleşik Arap Emirlikleri hakkına düşenin 9 katını, İsrail 12 kat'ını alarak bu listenin başına geçecekti.
  • Örneğin dünya nüfusunun yüzde 4,3'ünü oluşturan ABD dünyadaki aşıların yüzde 24'ünü elinde bulundururken, dünya nüfusunun 2,7'sini temsil eden Pakistan'da bu oran yüzde 0,1.
  • Çin ise, aşağı yukarı küresel ortalamaya paralel bir orana sahip- dünyadaki nüfusun yüzde 18'ini temsil eden ülke, dünyadaki aşı tedariğinin yüzde 20'sine sahip.
  • Dünyanın en yoksul kıtası Afrika, aşılamanın en az olduğu bölge. Kıtadaki 54 ülkeden yalnızca 3'ünde nüfuslarının yüzde 1'inden fazlasına aşı yapabildi.
  • Ülkeler arası eşitliği sağlayabilecek uluslararası bir mekanizma da yok.
- Getty Images

Aşılama yarışında hangi ülke nerede?

Bloomberg'in aşı takibi veri tabanı, ülkelerin aşılama yarışının da bir fotoğrafını çekiyor.

Bloomberg'in veri tabanına göre ABD, 174 milyondan fazla doz ile en fazla aşılama yapan ülke. ABD'yi 149 milyondan fazla doz ile Çin, Hindistan (94 milyondan fazla),Avrupa Birliği (87 milyondan fazla),İngiltere (37 milyondan fazla) ve Brezilya (28 milyondan fazla) takip ediyor.

Türkiye Bloomberg'in listesinde 7. sırada. Aşılar da ülke nüfusunun yüzde 10.9'una yetecek miktarda.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de aşı olanların sayısı 18 milyondan fazla.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi
BBCKaradeniz ısınıyor: ABD'nin Rusya'ya karşı planı!
Biden, ABD'de silahlı şiddeti azaltmayı amaçlayan başkanlık kararnamelerini imzaladı
BBCBiden, ABD'de silahlı şiddeti azaltmayı amaçlayan ...
George Floyd davasında uzman doktor ifade verdi: 'Ölüm nedeni oksijen yetersizliği'
BBCGeorge Floyd davasında uzman doktor ifade verdi: ...
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler! - Haberler
BBCYunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler!
İtalya’da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı
BBCİtalya’da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ...
Kuzey İrlanda'da neden birlik yanlısı gruplar altı gecedir polisle çatışıyor, gerilimin ardında ne var?
BBCKuzey İrlanda'da neden birlik yanlısı gruplar altı ...
İngiltere'de aşılama programı: Günlük yeni Covid-19 vakaları aynı kalsa da ölümler azalıyor
BBCİngiltere'de aşılama programı: Günlük yeni Covid-19 ...
SON DAKİKA: Birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü?
BBCBirinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü?
Covid: Brezilya'da salgın nedeniyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti
BBCCovid: Brezilya'da salgın nedeniyle bir günde ilk kez ...
PUTİN İÇİN... Son dakika: Kremlin tarzı karantina: Kapsamlı önmelmler geldi
BBCPutin'i koronavirüsten korumak için hangi tedbirler ...