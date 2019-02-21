Bloomberg: HSBC, TL'deki değer kaybından bir günde 120 milyon dolar kâr elde etti

Bloomberg haber ajansı, dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından birisi olan Londra merkezli HSBC'nin, 2018'in yaz aylarında TL'de sert değer kaybı yaşandığı dönemde sadece bir günde 120 milyon dolarlık kâr elde ettiğini yazdı.

ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizi ile Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığı endişeleriyle Ağustos 2018'de TL sert değer kaybetmiş ve Dolar/TL kuru 7,30 seviyesini aşarak tarihi zirvesine yükselmişti.

Bloomberg, o dönemde HSBC'nin tek bir günde para piyasalarındaki işlemleri sayesinde 120 milyon dolar kâr elde ettiğini aktardı.

Bankanın bankacılık düzenleme kuruluna beyan ettiği faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre HSBC "Elde edilen kazanç, spot piyasada Türk Lirası'nda yaşanan dalgalanmayla bağlantılı" deniyor ve tek günlük kazancın, HSBC'nin piyasa riski modellemelerinde öngörülen kazançların iki katından fazla olduğuna işaret ediliyor.

Bloomberg, HSBC'nin TL'deki değer kaybından elde ettiği kârın, rakip bankaların kazancının iki katından fazla olduğuna işaret ediyor ve Alman finans kuruluşu Deutsche Bank'ın aynı dönemde TL işlemlerinden 35 milyon dolar kâr elde ettiğini yazıyor.

Bloomberg, Barclays gibi Türk varlıklarında yatırımı bulunan bazı uluslararası bankaların da 2018'de TL'de yaşan sert satış dalgasından zarar ettiğini aktarıyor.