Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik ablukanın kapsamı genişliyor. Muhalif lider Juan Guaido'nun ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından devlet başkanı olarak tanınmasının ardından, şimdi de Venezuela'nın İngiltere'deki altın rezervlerinin bloke edildiği iddia edildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela'nın Bank of England'da bulunan 1.2 milyar dolar değerindeki altın rezervi bloke edilerek, Maduro hükümetine bağlı yetkililerin bu altınları bankadan çıkarması engellendi.

Bank of England'ın kararının üst düzey ABD'li yetkililerden gelen, ülkenin varlıklarına Maduro yönetiminin erişiminin engellenmesi ve bu varlıkların başkanlığını ilan eden Juan Guaido'ya yönlendirilmesi talebinin ardından geldiği iddia edildi.

Ambito'da yer alan göre ise, Guaido bizzat İngiltere Başbakanı Theresa May ve Bank of England Müdürü Mark Carney'e yazdığı mektupta Maduro'nun yapmayı planladığı işlemlerin yasa dışı ilan edilmesi gerektiğini ve 1.2 milyar değerindeki altın rezervlerinin Maduro yönetimi tarafından alınması durumunda kendi halkını bastırmak için kullacağını belirtti.

İngiltere, Cumartesi günü bir açıklama yayınlayarak 8 gün içerisinde erken seçim kararı alınmaması durumunda muhalefet lideri Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacağını açıklamıştı. Maduro ise erken seçime gitmeyeceğini açıklayarak, "Kimse bize ultimatom veremez" ifadelerini kullanmıştı.