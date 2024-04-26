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        Haberler Dünya Bloomberg International: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden Mayıs ayında görüşecek"

        Bloomberg International: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden Mayıs ayında görüşecek"

        Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın Mayıs ayında Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:39
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        "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden Mayıs ayında görüşecek"
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        Bloomberg International'ın konuya yakın kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Washington ziyareti, İsrail-Hamas çatışmalarının Gazze'de devam ettiği ve İran ile İsrail geriliminin yaşandığı bir dönemde gerçekleşecek.

        26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Dün akşam bazı haber sitelerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" dediği iddia edilmişti.

        Bu iddiaların ardından Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

        9 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşılanıp, Biden ile baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diğer yandan iki lider, Birleşmiş Milletler'den NATO'ya kadar pek çok zirve marjında ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #joe biden
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