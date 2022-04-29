Bloomberg muhabirleri beraat etti

Alman devi Ruble ile ödemeyi kabul etti

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BDDK'nın, Bloomberg'in 2018 yılında yaptığı

bir haberde bankalara yönelik "itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu" gerekçesiyle açtığı dava karara bağlandı.

2.5 yıldır devam eden davada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, haberde imzası olan Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın beraatine karar verdi.

Karakaya ve Yalınkılıç, suçlu bulunmaları halinde iki ila beş yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklardı.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, “Mahkemenin suçlamaların temelsizliğini kabul etmesinden memnunuz ve gazetecilerimizin Türkiye'deki çalışmalarını tam olarak desteklemeye devam ediyoruz” dedi.