Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı altında yer alan Tüketici Fiyatları Grup Başkanı Mustafa Teke görevinden ayrıldı.
Enflasyon verisi açıklanmadan önce görevinden ayrılan Teke’nin yerine Yelda Ayaz’ın atandığını belirten kaynaklar, Teke’nin ayrılık nedeni hakkında bilgi vermedi.
TÜİK konu hakkında yorum yapmadı.
Mayıs ayının sonlarında da uzun yıllar kurumun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı yapan Cem Baş sağlık sorunu gerekçesiyle görevinden ayrılmıştı.
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