Blooming - Aurora karşılaşma önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Blooming, 28 Ağustos 2018 Salı günü Aurora takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. 9 puanlı Blooming 10. sırada bulunuyor, Aurora 4 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Blooming, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aurora, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 986 kodlu maçı oynayanlar; Blooming galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Aurora galibiyet oranı 0.00.

Blooming son haftadaki Oriente Petrolero müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Aurora ise San Jose maçında 1-1 berabere kaldı.

Blooming, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 4 gol yedi.

Aurora, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Aurora, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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