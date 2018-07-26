Blooming - Guabira rakamlar

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Blooming, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Guabira takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Blooming 1 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Guabira 1 puanda ve 5. sırada. Blooming son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Guabira, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 681 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Blooming kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Guabira sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Blooming son haftadaki Universitario Sucre müsabasında 4-0 kazandı.

Guabira, San Jose karşılaşmaında 2-0 yenildi.

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