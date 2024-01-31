Blues’un Oscar’ı Türkiye’ye verildi Amerikan Blues Vakfı (The Blues Foundation) tarafından her yıl Blues müzik dünyasına önemli katkıları olan kişi ve kuruluşlara verilen "Blues'u Yaşatma Ödülü"ne, 2024 yılı için Blues Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Göksenin Tuncalı layık görüldü.

Amerikan Blues Vakfı (The Blues Foundation) tarafından her yıl blues dünyasına önemli katkıları olan kişi ve kuruluşlara verilen “Blues'u Yaşatma Ödülü”, 2024 yılı için Blues Derneği’ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Göksenin Tuncalı’ya layık görüldü.

Ödülün açıklamasında, “Bluesun Türk Zeynası” ve “Bluesun Türk Kraliçesi” olarak anılan Tuncalı’nın bireysel müzik çalışmalarına ve dernek çatısı altında gerçekleştirilen gönüllü çalışmalara yer verildi. Blues Derneği’nin Türkiye’de blues'u tanıtma girişimlerinin yanı sıra özellikle genç sanatçıları desteklemek için yürüttüğü Avrupa Birliği destekli sanat kampı projelerine ve “Blues Seven Kadınlar El Kaldırsın!" gibi müzisyen kadınların görünürlüğünü artırıcı faaliyetlerine dikkat çekildi.

Blues Derneği ile birlikte blues dünyasından yüzlerce adayın gösterildiği ve müzik, eğitim, gazetecilik veya diğer ilgili faaliyetler aracılığıyla blues türüne değerli katkıları bulunan sekiz kişi veya kuruluşa verilen bu ödülün 2024 yılındaki diğer sahipleri, ABD’li müzisyen ve prodüktör Larry Chambers, ABD’li prodüktör ve organizatör John Hall, ABD’li radyocu Mark Stenzler, Fransız festival organizatörü ve kulüp sahibi Anne Marie & Jacques Garcia, ABD’li fotoğrafçı Laura Carbone, ABD’li blues mızıkası duayeni Lee Oskar ve ABD’li Ohio/Columbus Blues Birliği oldu.

19 Ocak 2024’te ABD, Memphis Tennessee’de gerçekleşen “Uluslararası Blues Haftası” içerisinde yer alan ve önemli blues profesyonellerini buluşturan ödül törenine Blues Derneği Başkan Göksenin Tuncalı ve Başkan Yardımcısı Gürkan Özbek katıldı. Türkiye’de güçlü bir blues ortamı belirten Tuncalı, uluslararası iş birliklerine hazır oldukları mesajını vererek, blues dünyasını İstanbul’a davet etti. Göksenin Tuncalı Konuşmasını Etta James’in “Blues is My Business” şarkısından bir kuple söyleyerek bitirdi. İkili, uluslararası Blues Haftası etkinlikleri kapsamında Amerika’daki birçok blues derneğinin yöneticisiyle birlikte atölye ve toplantılara da katıldı.

Sadece Amerikan Blues Vakfı yöneticileri ile daha önce ödüle layık görülen kişiler tarafından aday gösterilme usulü ile değerlendirme yapılan bu prestijli ödülle ilgili olarak Göksenin Tuncalı, şunları söyledi: “Bu, blues dünyasında bir derneğin alabileceği en büyük ödül ve çok büyük bir onur. Yıllardır gönüllü olarak, pek çok zorluğa göğüs gererek canla başla çalışıyoruz ve verdiğimiz emeğin çok değerli olduğunun farkındayız ama bir de böyle önemli bir otoriteden destek gelince insan bambaşka duygular yaşıyor. Görülmek ve takdir edilmenin yanında ülkemizin tanıtımına da böyle saygın bir şekilde katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonra bu ödülle spotların çevrildiği ülkemizde daha da güzel işler yapacağımıza eminim. Projelerimiz çoktan hazır; finansal destek de bulabilirsek hem ülkemizdeki müzik ortamının güçlendirilmesi hem de Türkiye’nin önemli bir blues merkezi olarak tanıtılması anlamında çok başarılı işlere imza atacağız. Destek olmak isteyen sanatsever kişileri ve kurumları bizimle iletişime geçmeye ve projelerimizi dinlemeye davet ediyorum.”