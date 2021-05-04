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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Suriye'ye sınır ötesi yardımların kesintisiz devam etmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Suriye'ye insani yardım talebinin 2020'de yüzde 20 arttığını belirterek, hayati derecede önem taşıyan sınır ötesi yardımların kesintisiz devam etmesi çağrısı yaptı.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Suriye'ye sınır ötesi yardımların kesintisiz devam etmesi çağrısı
AA

Bozkır, düzenlediği basın toplantısında BM Genel Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemi değerlendirdi.

Türkiye'ye ziyareti sırasında Hatay'a giderek mültecilerle bir ara geldiğini belirten Bozkır, Suriye'ye insani yardım talebinin 2020'de yüzde 20 arttığına ve artmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Suriye'nin kuzey batısındaki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için sınır ötesi yardımların genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, BM Güvenlik Konseyi'ne hayati derecede önem taşıyan sınır ötesi operasyonların kesintisiz devamlılığını sağlaması çağrısı yaptı.

Bozkır, ayrıca bu ay Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ve Bangladeş'te Cox's Bazar'da Arakanlı mültecilerle bir araya geleceğini söyledi.

- Terörle mücadelede güçler birleştirilmeli

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarının sorulması üzerine Bozkır, şunları kaydetti:

"39 yıllık Türk diplomat ve 11 yıllık siyasetçi olarak bölgeyi çok iyi biliyorum. Türkiye PKK terörüne karşı savaşında 30 binden fazla can verdi ve PKK terörü maalesef Irak'ın kuzeyinde yer alıyor. Bu teröristlerin Türk topraklarına sızarak birçok kişiyi öldürmesini Irak hükümetinin durdurması gerekirdi. Türkiye bu operasyonları yıllardır yapıyor, bu dün değil, geçen yıl değil, on yıllardır sürüyor. Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler çok iyi, ayrıca Irak'ın kuzeyiyle de iyi ilişkilerimiz var, konuşuyoruz. Bu (operasyonlar) tek taraflı yapılmadı. Terörle mücadelenin en iyi yolunun güçleri birleştirmek olduğunu düşünüyorum. Bir ülke bunu tek başına yapıyorsa tamam sorun yok ama sızmalar varsa birlikte yapmamız gerek ve şu anki durum da bu."

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