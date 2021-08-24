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BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Grifftihs, kamptaki güvenlik sorunlarının devam ettiğine, haziran ve temmuzda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekti.

Griffiths, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda "Ocaktan beri 69 kişinin öldürüldüğü rapor edildi, 12 kişiye ise öldürme girişiminde bulunuldu." dedi. 59 bin kişinin bulunduğu kampta "korku iklimi" hakim olduğuna ve insani durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Griffiths, bu durumun kampta cinsel istismar riskini de artırdığını belirtti.

"SURİYE'DE SAVAŞIN BİTTİĞİNİ GÖRMEK ÇOK UZAKTA"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Suriye'nin güneybatısında özellikle Dera'da ağır bombardıman ve çatışmaların tekrar arttığı uyarısı yaparak, taraflara şiddete derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzey batısında da hava saldırılarının arttığını belirten Pedersen, Suriye'de "savaşın bittiğini görmenin çok uzakta" olduğunu, bu nedenle güvenilir siyasi süreç ile sürdürülebilir uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Pedersen, "Suriyelilerin karşılaştığı sorunların çözümü sadece Suriyelilerin elinde değil. Açıkçası yapıcı uluslararası diplomasiye ihtiyaç var." dedi.