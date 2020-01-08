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HaberlerDünya

BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için işbirliği çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız." ifadesini kullandı

BM
AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarının ardından gerginliğin azaltılması ve maksimum itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, taraflara diyalog ve uluslararası işbirliğinin yenilenmesi çağrısında da bulunarak, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız. Savaşın bedelini, her zaman olduğu gibi masum insanlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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