BM'den Belarus'a

AA

Belarus'taki duruma ilişkin İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen özel oturumda konuşan Bachelet, "9 Ağustos'tan bu yana 27 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Geçtiğimiz ay gösteriler sırasında her hafta yüzlerce kişi gözaltına alınmaya devam etti. 8 Kasım'da yaklaşık 1000 kişi, 15 Kasım'da da 700 kişi." dedi.

Bachelet, polisin göstericileri dağıtırken yaralanmalar olduğuna dair iddialar olduğunu aktardı.

Gözaltına alınanlara "işkence yapıldığı, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldıkları" iddialarının da kendilerini endişelendirdiğini vurgulayan Bachelet, ekim sonuna kadar bu yönde 2 binden fazla şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

Bachelet, ağustos ayından bu yana 373 gazetecinin gözaltına alındığının belgelendiğini, şu anda 6 gazetecinin halen gözaltında olduğunu ve bunlardan üçünün hapis cezasıyla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

- "İnsan hakları ihlallerine acilen son verilmesi gerekiyor"

Belarus hükümetinin devam eden insan hakları ihlallerine acilen son vermesi gerekiyor." diyen Bachelet, hukuka aykırı ve keyfi gözaltına alınanların tamamının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bachelet, Belarus yönetimini ayrıca toplanma hakkına saygı duymaya, barışçıl toplantıları şiddet yoluyla dağıtmamaya ve protestoculara "misilleme" yapmamaya davet etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.