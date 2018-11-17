BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Philip Alston, hükümetin yoksulluğa karşı mücadelesini yerinde görmek üzere Birleşik Krallık'a yaptığı 12 günlük ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı.

Özel Raportör Alston, Birleşik Krallık'ta hükümetin politikaları ve sosyal yardımlardaki zorlayıcı kesintilerinin "ülkedeki yüksek seviyedeki fakirliği kökleştirdiğinin ve gereksiz sefalete" yol açtığının altını çizdi.

"Acı çekenlere karşı İngiliz şefkati, yerini cezalandırıcı, kötü niyetli ve sıkça duygusuz yaklaşıma bıraktı" ifadesini kullanan Alston, araştırmaların neredeyse tamamının Brexit'ten sonrası İngiltere ekonomisinin daha da kötüleşeceğini gösterdiğini belirtti.

Alston, hükümetin önlem almaması durumunda enflasyon, reel ücretler ve tüketici fiyatlarındaki sonuçların daha fazla insanı yoksulluğa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık'ta 14 milyon kişinin fakir olduğunu aktaran Alston, bunların 1,5 milyonunun sefalet içinde olduğuna ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dikkati çekti.

Alston, ülkede yoksulluğun tırmanışta olduğu, çocuk yoksulluğunda 2015 ve 2022 arası yüzde 7 artış beklendiği, 2010'dan bu yana evsizliğin yüzde 60 arttığı ve gıda bankalarının hızla çoğaldığı bilgilerini paylaşarak, "Dünyanın beşinci en zengin ülkesinde, bu sadece bir utanç değil ayrıca sosyal bir facia ve ekonomik felaketin bir araya gelmesidir." görüşünü dile getirdi.

Hükümetin ülkedeki yoksulluğu inkar ettiğini ve görüştüğü bakanların da kendisine "her şeyin yolunda olduğunu" söylediklerini belirten Alston, edindiği izlenimlerin bunun tersi yönünde olduğuna işaret etti.

Öte yandan, BM Özel Raportörü Alston'un Birleşik Krallık'ta İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den 9 şehri ziyaret ettiği ve yoksulluktan etkilenenler başta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileri, değişik partilerden yetkililer ve hükümet temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

600 BİN KİŞİ GIDA BAKALARINDAN BESLENİYOR

The Trussell Trust verilerine göre, son yıllarda "Sanayileşmiş 7 Ülke (G7)" içerisinde en hızlı büyüme oranlarını kaydeden Birleşik Krallık’ta 591 binin üzerinde insan gıda bankalarından beslenmek zorunda kalıyor.

The Trussell Trust'a bağlı gıda bankaları 1 Nisan 2016 ila 31 Mart 2017 tarihlerinde Birleşik Krallık’ta toplam 1 milyon 182 bin 954 kez gıda yardımında bulundu. Aynı dönemde, en çok gıda yardımı 148 bin 865 bin ile İskoçya'da yapıldı. İskoçya'yı 114 bin 876 ile doğu bölgesi ve 111 bin 386 ile West Midland bölgesi takip etti.

Ülke ekonomisinin dinamosu konumundaki başkent Londra'da da 111 bin 100 gıda yardımı yapıldı.,

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