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Haberler Dünya Ortadoğu BM'den Filistin açıklaması: "Derin endişe duyuyoruz"
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BM, Filistin topraklarındaki şiddet ve ölümlerden derin endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan yazılı açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden şiddet ve ölümlerden derin endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada, "Gerginliği azaltmak ve tırmanmasını engellemek hayati önem taşıyor" denildi

BM'den Filistin açıklaması:
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AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Filistin topraklarında süren şiddet ve can kaybından derin endişe duyduğu bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Guterres'in sivillere karşı her türlü şiddet ve terör eylemini kınadığı, buna öldürülen 4 İsrailli ile işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından ev, okul ve araçların ateşe verilmesinin dahil olduğu ifade edildi.

"GERGİNLİĞİ AZALTMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Genel Sekreterin 19 Haziran'da Cenin'de İsrail ordusunun saldırısı sonucu aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylardan da derin endişe duyduğu belirtilen açıklamada, "Gerginliği azaltmak ve tırmanmasını engellemek hayati önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İşgalci güç olan İsrail, sivil halkın her türlü şiddete karşı korunmasını sağlamalı ve suçluları sorumlu tutmalı." vurgusu yapıldı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğuna dikkati çekilen açıklamada, buna orantılı güç kullanımı ve askeri operasyonlarda sivillerin korunmasına ilişkin önlem alınmasının dahil olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sadece "anlamlı siyasi sürece dönüşün" işgali sonlandırabileceği ve bu şiddet sarmalı ve can kaybına son verebileceği belirtilirken, "Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarında süren şiddet ve can kaybından derin endişe duyuyor." mesajı verildi.

BÖLGEDE GERİLİM

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarıyla yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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