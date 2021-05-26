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HaberlerDünyaBM'den İsrail'e tedavi olması gereken Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarını açması çağrı
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BM'den İsrail'e tedavi olması gereken Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarını açması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM),İsrail'in Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları insani yardımların geçişine açmasına rağmen hala Filistinlilere açmadığını ve bunlar arasında tedavi için Gazze'den çıkması gerekenler de olduğunu bildirdi.

BM'den İsrail'e tedavi olması gereken Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarını açması çağrı
BM'den İsrail'e çağrı!
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın brifinginde, "Erez sınır kapısı uluslararası insani yardım çalışanlarına açık ancak 11 Mayıs'tan beri Filistinlilere kapalı tutuluyor, bunlar arasında Filistinli insani yardım çalışanları ve tedavi için Gazze'den çıkması gerekenler de var." dedi.

Gazze'ye giden tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapan Dujarric, hem insani yardımların girişi hem de tedaviye ihtiyaç duyan Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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