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BM'den İsrail ve Filistinli taraflara sükunet çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov, abluka altındaki Gazze'de artan gerginliğin ardından taraflara sükunet çağrısı yaptı

13.11.2018 - 00:14 | Güncelleme: AA

BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada , son 24 saatte Gazze'de yaşanan gerginliğin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

BM'nin, Mısır ve diğer taraflarla Gazze'de kritik eşiğin aşılmaması için yakın çalışma içerisinde olduğunu belirten Mladenov, İsrail ve Gazze'deki Filistinli gruplara sükunet çağrısı yaparak, "Roketler durdurulmalı, tüm taraflar itidalli davranmalı. Şiddet sarmalını tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçınılmamalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.

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