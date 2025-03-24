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        Haberler Dünya BM'den kritik Gazze kararı | Dış Haberler

        BM Gazze'deki varlığını azaltma kararı aldı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından, BM'nin Gazze'deki varlığını azaltma kararı aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 24.03.2025 - 20:17
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        BM'den kritik Gazze kararı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldığı bildirildi.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

        İsrail'in geçen hafta yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Dujarric, bunlar arasında BM personelinin de bulunduğunu dile getirdi.

        Dujarric, İsrail'in aynı zamanda mart ayının başlangıcından bu yana insani yardım geçişine de izin vermediğini anımsatarak, "Bu nedenle BM Genel Sekreteri, zorlanarak örgütün Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı. Bunu sivillerin insani yardım ve koruma ihtiyaçları artarken almak zorunda kaldı. Gazze'yi terk etmiyoruz. Sivillerin yaşaması ve korunması için yardım sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personelin sayısının azaltılacağını ifade eden Dujarric, halihazırda Gazze'de yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu, bunların 30'unun oradan ayrılacağını bildirdi.

        İsrailli yetkililerin Gazze'deki "askeri faaliyetlerini" sürdürme niyetinde olduğunu kaydeden Dujarric, 19 Mart'ta BM personelinin ölümüne yol açan saldırının da İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini bildirdi.

        Dujarric, Guterres'in, İsrail'in söz konusu saldırısını şiddetle kınadığını, bu konuda kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ettiğini aktardı.

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