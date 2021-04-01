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BM'den "Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek, "Ordunun müdahalesi çok acımasız ve bu durum iç savaş olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

BM'den
BM'den Myanmar için 'iç savaş' uyarısı
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AA

Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BM Güvenlik Konseyi'ne darbe sonrası ülkede yaşanan gelişmeler konusunda kapalı oturumda bilgi verdi. AA'nın ulaştığı Burgener'in konuşma metnine göre, Myanmar'da darbenin ardından şimdiye kadar 520'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Burgener, "Gözümüzün önünde Myanmar'da sivil nüfusa yaygın ve sistematik saldırılar gerçekleşiyor. Ordunun müdahalesi çok acımasız ve bu durum iç savaş olasılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki durumun hızla kontrolden çıktığını ve olası bir iç savaşın etnik azınlıkların ve Arakanlı Müslümanların durumunu da tehlikeye atacağını aktaran Burgener, BM Güvenlik Konseyi'ne elindeki tüm araçları kullanma ve Myanmar'da çok boyutlu bir felaketi önleme çağrısı yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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