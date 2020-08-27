BM'den Nursultan Nazarbayev'e

AA

Kazakistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu'nda 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Mücadele Günü dolayısıyla video konferans yoluyla düzenlenen özel oturumda, Nazarbayev'e nükleer silahsız bir dünya inşa edilmesine yaptığı katkılarından dolayı "Nükleer Denemeler Yapılmayan bir Dünyanın Savunucusu" statüsü verildiği belirtildi.

Açıklamada, Nazarbayev'in 29 Ağustos 1991'de dünyadaki en büyük nükleer deneme sahalarından Semipalatinsk'i kapatma kararının insanlık tarihinde nükleer denemelere karşı ilk kanuni yasak kabul edildiği, ayrıca uluslararası bir günün ilan edilmesine temel attığı kaydedildi.