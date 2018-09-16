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BM'den o barış anlaşması için "tarihi olay" yorumu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasını, "tarihi bir olay" ve "barış için umut penceresi" olarak değerlendirdi.

16.09.2018 - 21:53 | Güncelleme: AA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki imza töreninin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın imzalanması tarihi bir olay. Afrika kıtası ve Afrika boynuzunda ticari alanda iş birliğini artırma fırsatı oluşturacak. Anlaşma, güvenliğin ve umudun tükenmeye başladığı bu dünyada gerçekten çok önemli." dedi. Guterres, bu atmosferin, "Afrika Boynuzu'ndaki ilişkilerde bir iyileşmeyi gün yüzüne çıkardığını" söyledi.

Barış anlaşmasının tamamlanması için sarf ettiği çabalar dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkür eden Guterres, "Anlaşma, Afrika'da barış için başlangıç niteliğinde olacak. Özellikle de Güney Sudan'da imzalanan anlaşmadan sonra bir umut penceresi var." ifadesini kullandı.

Cubeyr de anlaşmanın Kızıldeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacağını, daha çok iş birliği ve ticaretin önünü açacağını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Cidde kentinde bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, bugün barış anlaşması imzalamıştı.

İmza törenine BM Genel Sekreteri Guterres'in yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da katılmıştı.

Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

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