BM'den Rusya'ya 'nükleer felaket' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

BM'den Rusya'ya 'nükleer felaket' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısı yaparak, nükleer bir felaket yaşanmaması çağrısında bulundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi

BM'den Rusya'ya 'nükleer felaket' uyarısı
BM'den Rusya'ya 'nükleer felaket' uyarısı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, "Nükleer santrale saldırı sonrası çıkan yangının soğutma sistemini ve güç merkezini değil, bir eğitim tesisini etkilediğini anlıyoruz." dedi.

"Nükleer santraller ve diğer kritik sivil altyapılar etrafındaki askeri operasyonlar kabul edilemez ve son derece sorumsuzca." değerlendirmesinde bulunan DiCarlo, "Nükleer santrallere yapılan saldırılar uluslararası insani hukuka aykırı." ifadesini kullandı.

Nükleer bir felaket yaşanmaması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunan DiCarlo, "Ukrayna, büyük bir nükleer kazanın yol açabileceği yıkımı çok iyi biliyor. 1986'daki Çernobil felaketi, tüm nükleer santrallere en yüksek seviyede güvenlik sağlanmasının hayati derecede önemli olduğunun kalıcı bir örneğidir." diye konuştu.

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, ülkedeki çatışmalar sırasında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirilmişti.

"HİÇBİR GÜVENLİK SORUNU YOK"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından reaktörlerde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

UAEA Başkanı Grossi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, "Reaktörlerin yakınında güvenlik sistemlerinde sorun yaşanmadığını doğrulayabildik." dedi.

"Teknik açıdan operasyonun normal bir şekilde devam ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Grossi, ancak nükleer santralin çevresinde askeri operasyonların normal olmadığı söyledi.

Grossi, Zaporijya santralini işleten şirket de dahil Ukraynalı yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, en kısa sürede Çernobil'e gitmeye hazır olduğunu kaydetti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

"DÜNYA NÜKLEER BİR FELAKETİ KIL PAYI ATLATTI"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik "pervasız" saldırısının Avrupa'daki en büyük nükleer santrali ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"Dünya, dün gece nükleer bir felaketi kıl payı atlattı." diyen Thomas-Greenfield, Rusya'ya askerlerini Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı yaptı.

Thomas-Greenfield, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'e, birliklerini nükleer santrale "intihar görevine" göndermemesi çağrısında bulundu.


24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook’a erişim yasaklandı
DÜNYA Rusya’da Facebook’a erişim yasaklandı
OLUMLU! Son dakika: Rusya'dan Türkiye'nin teklifine yeşil ışık
DÜNYA Rusya'dan Türkiye'nin teklifine yeşil ışık
Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer
DÜNYA Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer
Son dakika: BBC'den Rusya'daki çalışanları için flaş karar!
DÜNYA BBC'den Rusya'daki çalışanları için flaş karar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenskiy görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenskiy ...
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Habertürk TV'ye konuştu
DÜNYA Ukraynalı Büyükelçi'den Afganistan karşılaştırması
ABD'den Ukrayna'ya 240 milyon dolarlık silah yardımı
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya 240 milyon dolarlık silah yardımı
Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu
DÜNYA Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu
İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor
DÜNYA İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri ...
Blinken "Putin kışkırtılmadı, savaşı seçti"
DÜNYA "Putin kışkırtılmadı, savaşı seçti"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.