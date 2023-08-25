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        Haberler Dünya BM'den terör örgütü DEAŞ'a yönelik açıklama - Dünya haberleri

        BM'den terör örgütü DEAŞ'a yönelik açıklama

        Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın çatışma olan bölgelerde halen önemli tehdit teşkil etmeye devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 19:35 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:35
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        BM'den terör örgütü DEAŞ'a yönelik açıklama
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        BM Güvenlik Konseyi'nde, BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan son DEAŞ raporuna ilişkin oturum düzenlendi.

        Burada bir konuşma yapan BM Terörle Mücadele Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ tehdidinin çatışma olmayan bölgelerde düşük olduğunu ifade etti.

        Voronkov, terör örgütü DEAŞ ve uzantılarının hala karmaşık bir yapı ve doğaya sahip olduğuna dikkati çekti.

        Özellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde DEAŞ ve bağlantılı grupların artan şiddetinin endişe verici olduğunu kaydeden Voronkov, Sudan'daki çatışmaların da durumu kötüleştirdiğini söyledi.

        Voronkov, Afganistan'da ise DEAŞ'ın yanı sıra yaklaşık 20 farklı terör örgütünün bulunduğunu belirterek, ülkedeki güvenlik durumunun ciddiyetine işaret etti.

        Terörle mücadele çabaları sayesinde terör örgütü DEAŞ'ın "daha az hiyerarşik ve merkezi olmayan" bir yapıya büründüğünü belirten Voronkov, Suriye'de DEAŞ'lıların tutulduğu kamplarda ise durumun kötü olmaya devam ettiğini bildirdi.

        Voronkov, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma olan bölgelerde hala önemli tehdit teşkil etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
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