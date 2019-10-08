Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya oldukları ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağı uyarısında bulundu.

Guterres, BM üyesi 193 ülkeye gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

BM bütçesinin 230 milyon dolar açık verdiğini ve ay sonu itibarıyla tükeneceği uyarısında bulunan Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya olduklarını ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağını söyledi.

BM üyesi 193 ülkeden sadece 129'u örgüte yıllık ödemesini yaparken, ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla finansal katkı sağlaması beklenen ABD de yer alıyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor.