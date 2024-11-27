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        Haberler Dünya BM: Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin taraflarla irtibattayız - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM: Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin taraflarla irtibattayız

        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm taraflarla irtibatta olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:32
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        BM'den Gazze'de ateşkes açıklaması
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        BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

        Gazze'de her türlü ateşkes girişimini desteklediklerini belirten Haq, uzun süredir ateşkes çağrısında bulunduklarını anımsattı.

        Haq, Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

        BM'nin müzakerelere ilişkin bilgilendirilip bilgilendirilmediğine dair ise Haq, taraflarla irtibatın sürdüğünü ve bilgi edinmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." demişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
        #gazze
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