BM: Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin taraflarla irtibattayız Birleşmiş Milletler (BM), Gazze için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm taraflarla irtibatta olduğunu bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:32 facebook

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