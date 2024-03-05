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        Haberler Dünya BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok - Dünya haberleri

        BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok

        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 22:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:47
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        "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok"
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Gazze'ye ulaştırılan gıda yardımının ihtiyaçlar karşısında çok az olduğuna işaret eden Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

        Dujarric, süren saldırılar ve yoğun çatışmanın Gazze'deki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirterek, BM ve ortaklarının güvenlik konusunda güvencelere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

        Su ve temizlik alanında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Dujarric, sığınıklarda aşırı kalabalık nedeniyle yaklaşık 340 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını, 1300 kişi için de bir duş olduğunu söyledi.

        Dujarric, "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
        #gazze
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