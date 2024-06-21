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        Haberler Dünya BM: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var | Dış Haberler

        BM: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgedeki okulların büyük oranda yıkıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:11
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        Gazze'deki okulların çoğu yıkıldı
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        Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğunu açıkladı.

        UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtildi.

        Gazze'de okulların büyük oranda yıkılmasına rağmen UNRWA personelinin oyun ve eğitim amacıyla Filistinli çocuklarla ilgilenmeye devam ettiği kaydedildi.

        "Eğitim bir insanlık hakkıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik "yaklaşık 9 aydır yıkıcı bir savaş yürüttüğü" vurgulanarak "acil ateşkes" yapılması istendi.

        Yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmalarına rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. İsrail, 15 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu saldırılarıyla vururken, olayda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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