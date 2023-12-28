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        Haberler Dünya BM: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya

        BM: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya

        Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:34
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        BM: Gazze'de nüfusun yüzde 40'ı açlıkla yüz yüze
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        UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        "Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini" belirten White, şunları kaydetti:

        "Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir."

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