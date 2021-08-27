BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var"

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'da son iki haftada yaşanan gelişmelerin barış umudunu gölgelediğini belirterek, "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır:
AA

Bozkır, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de havalimanına yönelik bombalı saldırıların ''alarm verici'' olduğunu, bu çirkin ve kabul edilemez gelişmenin tahliye çabalarını daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

Şiddet, terör tehdidi, istikrarsız güvenlik durumu ile artan sivil kayıplarının Afgan liderliğindeki kalıcı barış ve istikrarı tehlikeye attığına dikkati çeken Bozkır, her etnik ve siyasi gruptan Afgan liderliğine, Afgan halkının ve bölgenin barış, güvenlik ve refahı için bir araya gelme fırsatını kaçırmaması çağrısı yaptı.

Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, bunun sürdürülebilir barış ve kapsayıcı kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu kaydetti.

BM'nin bu kritik dönemde Afgan halkına yardım konusunda öncülük etmesi gerektiğini belirten Bozkır, "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Kabil Havalimanı bölgesinde art arda patlamalar: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
DÜNYA Kabil'de art arda patlamalar!
SON DAKİKA: ABD'li siyasetçiler Afganistan'da meydana gelen terör saldırılarına tepki gösterdi
DÜNYA ABD'li siyasetçilerden Kabil'de patlamalara tepki!
Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama: Çok sayıda yaralı var
DÜNYA Kazakistan'da askeri mühimmat deposu patladı: 66 ...
Meksika, Afganistan'dan kaçan 124 gazeteciyi kabul etti
DÜNYA Meksika, Afgan vatandaşı 124 gazeteciye kucak açtı
Nijerya'da mayıs ayında kaçırılan medrese öğrencileri serbest bırakıldı
DÜNYA Nijerya'da 30 Mayıs'ta kaçırılan medrese öğrencileri ...
Kabil saldırıları sonrası Biden'dan kritik açıklamalar
DÜNYA ABD Başkanı Biden: Saldırıya karşılık vereceğiz
Guterres'in çağrısıyla BMGK'nın 5 daimi üyesi Afganistan'ı görüşecek
DÜNYA 5 daimi üye Afganistan'ı görüşmek için toplanacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
DÜNYA Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
İran'dan bölge ülkelerine Afganistan çağrısı
DÜNYA İran'dan bölge ülkelerine Afganistan çağrısı
Meksika'dan örnek adım! Hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testler yasaklanıyor - Son dakika haberleri
DÜNYA Hayvanlar üzerinde yapılan testler yasaklanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.