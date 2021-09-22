BM Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 76. Genel Kurulu'nda katılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik eden Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga sosyal medya hesabından yapığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını ve tüm güvenlik önlemlerini takip ederek ABD´de karantinaya gireceğini belirtti.

Queiroga'nın, BM binasındaki temasları süresince maske takmayı ihmal etmediği aktarılırken, Bolsonaro'ya eşlik eden heyetin geri kalanının PCR testinin negatif çıktığı bildirildi.

BOLSONARO AŞI OLMADIĞI İÇİN SOKAKTA PİZZA YEMİŞTİ

Dün, Brezilya'nın haber kanalı G1, BM Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Bolsonaro'nun, koronavirüs aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurmuştu.

Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto´nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro´nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

Brezilya'da salgının başından bu yana 21 milyon 247 bin 94 koronavirüs akası tespit edilirken, 591 bin 518 kişi de salgında hayatını kaybetmişti.