Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde kritik bir kararı ezici çoğunlukla kabul etti.
BM Genel Kurulu, Moskova'ya 'kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış' çağrısı yaparak askerlerini Ukrayna'dan derhal geri çekmesini ve savaşı durdurmasını talep etti.
Karar altı ülkenin 'hayır', 32 ülkenin 'çekimser' oyuna karşılık 141 ülkenin 'evet' oyuyla alındı.
Rusya'nın en önemli müttefiklerinden olan Çin oylamada çekimser kaldı.
Fotoğraf: AA
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