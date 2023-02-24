Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden kararı ezici çoğunlukla kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'ya "kayıtsız, şartsız ve hemen" Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden kararı ezici çoğunlukla kabul etti
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde kritik bir kararı ezici çoğunlukla kabul etti.

BM Genel Kurulu, Moskova'ya 'kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış' çağrısı yaparak askerlerini Ukrayna'dan derhal geri çekmesini ve savaşı durdurmasını talep etti.

Karar altı ülkenin 'hayır', 32 ülkenin 'çekimser' oyuna karşılık 141 ülkenin 'evet' oyuyla alındı.

Rusya'nın en önemli müttefiklerinden olan Çin oylamada çekimser kaldı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter iniş sırasında düştü
DÜNYA İran Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter ...
Macaristan, NATO üyeliği kapsamında İsveç ve Finlandiya'ya heyet yollayacak - Dünya haberleri
DÜNYA Macaristan İsveç ve Finlandiya'ya heyet yollayacak
Zelenskiy, Çin ile görüşmek için diplomatlar düzeyinde sinyal verdiklerini söyledi - Dünya haberleri
DÜNYA Ukrayna lideri Çin ile görüşmek istiyor
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı yaptı - Dünya haberleri
DÜNYA Macaristan'dan Rusya ve Ukrayna'ya 'barış' çağrısı
Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ve Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi ile görüştü
DÜNYA Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ile görüştü
Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler
DÜNYA Nadir görülen bumerang depremler
Patlama sonucu hasar görmüştü: Kerç Köprüsü yeniden açıldı
DÜNYA Kerç Köprüsü yeniden açıldı
Dünya'nın en derin depremi yer kabuğunun 751 kilometre aşağısında meydana geldi
DÜNYA Dünya'nın en derin depremi bilimi şaşırttı
AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
DÜNYA AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.