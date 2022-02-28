BM Genel Kurulu Ukrayna üzerine olağanüstü toplanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya BM Genel Kurulu Ukrayna üzerine olağanüstü toplanacak
ABONE OL

BMGK onayladı: BM Genel Kurulu'nda olağanüstü Ukrayna toplantısı yapılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı

BM Genel Kurulu Ukrayna üzerine olağanüstü toplanacak
BM Genel Kurulu Ukrayna üzerine olağanüstü toplanacak
0:00 / 0:00
AA

ABD ve Arnavutluk’un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11’i 'evet' derken, Rusya ‘hayır’ diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

193 ÜYE OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

BMGK’den söz konusu tasarının geçmesi üzerine 193 üyesi ile olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. Genel Kurul’daki görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılması bekleniyor.

Genel Kurul’da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128’inin evet oyu vermesi gerekiyor.

Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

ONAY KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD ve Arnavutluk tarafından sunulan Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısının onaylanması memnuniyetle karşılandı.

Oylamadan sonra söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya’nın BM Şartı’nı ve saldırılardaki sorumluluğunu veto edemeyeceğini söyledi.

Thomas Greenfield, şunları kaydetti:

“Güvenlik Konseyi, on yıllardır ilk kez hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı ve Genel Kurul’da olağanüstü toplantı yapılmasını kararlaştırdı. Bu kararı destekleyen konsey üyeleri, bunun sıradan bir an olmadığını kabul ediyor. Uluslararası sistemimize yönelik bu tehdidi karşılamak için olağanüstü adımlar atmalı ve Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.”

Ukrayna'da saldırılara katılan Rusya askerlerini savaş suçu konusunda uyaran ABD Daimi Temsilcisi, "Rus subay ve askerlerine sesleniyorum: Dünya sizi izliyor, fotoğraf ve video delilleri artıyor ve yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız." dedi.

Thomas Greenfield, ayrıca Rusya’nın nükleer silahlarla ilgili söylemini eleştirerek, bunun bütün üyeleri tehdit eden ve gereksiz şekilde gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da, Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu konseyin üyeleri Rusya'nın diplomatik acizliğini gözler önüne serdi. Rusya bu karara karşı çıkmakta tecrit edildi. Rusya, Ukrayna işgalini kınamak isteyen dünyanın bir araya gelmesini engelleyemez.” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek sözü
DÜNYA İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek sözü
Son dakika: Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz
DÜNYA Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz
Son dakika: BM Genel Sekreteri: Bölgesel krizle karşı karşıyayız
DÜNYA BM Genel Sekreteri: Bölgesel krizle karşı karşıyayız
Son dakika: Macron'dan acil ateşkes çağrısı
DÜNYA Macron'dan acil ateşkes çağrısı
Son dakika: Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek
DÜNYA Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak ...
İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
DÜNYA İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
SON DAKİKA | Yeni yaptırım! ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ...
Son dakika haberi: Ukrayna'daki Türkler anlattı: İnsanlar tren garına yığıldı ve... - Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri
DÜNYA Harkov'da son durum: İnsanlar tren garına yığıldı
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Batı'ya çok sert tepki: Yalanlar İmparatorluğu - Güncel Haberler
DÜNYA Putin'den Batı'ya: Yalanlar İmparatorluğu
Son dakika: AB Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor
DÜNYA AB Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.