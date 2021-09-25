BM Genel Kurulunda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi

AA

BM 76. Genel Kurul Görüşmelerinin 4. gününde boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için ''liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadı örgüt'' değerlendirmesinde bulundu.

''Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı? diyerek serzenişte bulunan Mottley, ''Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı.'' dedi.

Kovid-19 salgını ve aşı dağıtımındaki adaletsizliğe de değinen Mottley, ''1,7 milyar fazla aşının paylaşılması için daha kaç kaç kişinin ölmesi gerek.'' diye sordu.

İklim değişikliğiyle mücadele içinse ''kaç ada devletinin sular altında kalması gerek'' diyen Mottley, ''İnsanları aya gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz.'' dedi.

Mottley, ''Dünya ne ile kumar oynanmayacağını biliyor. Bu ateşi kontrol edemezsek hepimizi yakar.'' ifadesini kullandı.