BM Genel Sekreteri: Gazze'de ateşkese gücü olmadığı için BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, Konsey'in küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Guterres, iklim değişikliği konusunda taahhütlere rağmen emisyonların tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu bunun sebebinin de fosil yakıtlar olduğunu belirterek, dünyanın sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha fazla kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP28) liderlerinin 1,5 derece hedefi doğrultusunda önemli emisyon kesintileri üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini hatırlatan Guterres, fosil yakıt şirketleri ile onları destekleyenleri yenilenebilir enerji devrimine öncülük etmeye çağırdı.

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