BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de insani durum felaket Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye insani yardım erişimi ile ilgili "Gazze'de insani durum felaket" değerlendirmesinde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çatışmalarda bir yılda ölen çocuk sayısı yüzlerle ifade edilirdi. Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü. (İsrail'in) askeri yönteminde bir hata olduğu açık." dedi.

Guterres, "Reuters Next" adlı etkinlik kapsamında düzenlenen programa konuk oldu.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin "acilen ve koşulsuz" olarak serbest bırakılması gerektiğini belirten Guterres, bu çerçevede Katar gibi etkisi olan ülkelerle irtibatın sürdüğünü söyledi.

Guterres, Gazze'ye insani yardım erişiminin kilit öneme sahip olduğunu, daha önce günde 500 yardım tırı girerken, mevcut durumda 18 günde sadece 630 tırın giriş yaptığını aktararak, "Şimdiye kadar çok az yardım sağlandı ve çok geç kalındı." ifadesini kullandı.

Halen Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğinin altını çizen Guterres, su, gıda ve ilaç tedarikinin çok sıkıntılı olduğunu kaydetti.

REKLAM

Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor! Haberi Görüntüle

"İNSANI DURUM FELAKET"

Guterres, "Gazze'de insani durum felaket." vurgusunda bulunarak, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğine dikkati çekti.

BM'nin her yıl çatışmada öldürülen çocuklarla ilgili bir rapor açıkladığını anımsatan Guterres, "Çatışmalarda bir yılda ölen çocuk sayısı yüzlerle ifade edilirdi. Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü. (İsrail'in) askeri yönteminde bir hata olduğu açık." diye konuştu.

Guterres, "İnsani ateşkes sağlanması gerekiyor." diyerek, savaş hukukuna uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'den her gün ortaya çıkan korkunç görüntülerin, 7 Ekim'de "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail'e yönelik oluşan sempatiyi" de sorgulatır hale getirdiğini değerlendiren Guterres, İsrail'in savaş hukukuna uymasının kendi çıkarına da olacağını dile getirdi.

REKLAM

"MAHKEMELERİN İŞİNE KARIŞAMAYIZ"

"Hamas ya da İsrail'e yönelik savaş suçları iddiaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanır mı?" sorusuna Guterres, "Buna mahkeme karar verir. Mahkemelerin işine karışamayız." yanıtını verdi.

Guterres, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bağımsızlığına saygı duyarak gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

"BM'NİN PARASI VE GÜCÜ YOK AMA SESİ VAR"

BM'nin ne yapabileceği sorusu üzerine Guterres, "Paramız yok, gücümüz yok ama BM Şartı'na dayanan bağımsız bir sesimiz var." dedi.

Guterres, BM'nin "bir araya getirme kapasitesi" de olduğuna dikkati çekti.

Gazze'deki saldırılarda öldürülen BM personeli sayısının 92'ye yükseldiğini de aktaran Guterres, çalışanlara güvenli ortam sağlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"BM'NİN GELECEKTEKİ ROLÜNE ÜYE ÜLKELER KARAR VEREBİLİR"

Guterres, gelecekte BM'nin Gazze'de ne tür bir rol oynayabileceğine üye ülkelerin karar verebileceğini söyledi.

"Ancak bence askeri operasyonun ardından Filistin yönetiminin Gazze'de de siyasi kontrolü ele alması ideal senaryo olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki devletli çözüm için ciddi müzakerelerin başlatılması gerektiğini ifade etti.