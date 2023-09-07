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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı - Dünya haberleri

        BM Genel Sekreteri Guterres: İklim yıkımı başladı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdiye kadar kayıtlara alınmış en sıcak yazla ilgili "İklim yıkımı başladı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 00:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:55
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.

        Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı." uyarısında bulundu.

        Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Antonio Guterres
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